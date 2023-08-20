Новый, 543-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о пятерых пострадавших при атаке украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар, пояснил 20 августа в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, лёгкие ранения пятеро человек получили от осколков стёкол.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Ещё одна атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолётного типа отражена на территории Москвы и Московской области. По данным Минобороны, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.

Тем временем бойцы подразделений группировки войск «Восток» с применением беспилотников поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населённого пункта Урожайное в ДНР, уничтожив личный состав и автомобильную технику противника.

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