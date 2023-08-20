Пятеро человек ранены при атаке украинского дрона в Курске — 543-й день СВО
Новый, 543-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о пятерых пострадавших при атаке украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар, пояснил 20 августа в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, лёгкие ранения пятеро человек получили от осколков стёкол.
Ещё одна атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолётного типа отражена на территории Москвы и Московской области. По данным Минобороны, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.
Тем временем бойцы подразделений группировки войск «Восток» с применением беспилотников поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населённого пункта Урожайное в ДНР, уничтожив личный состав и автомобильную технику противника.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.