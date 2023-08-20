Владивосток, 20 августа, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский намеривался пронести в самолёт гранату Ф-1 («лимонку»). Об инциденте со ссылкой на источник сообщило РИА Новости.

Hr.npu.gov.ua Изъятая граната Ф-1

Мужчину задержали при входе в аэропорт на рамке досмотра. Гранату Ф-1 изъяли.

Вещдок отдали на исследование, пассажира передали военным для дальнейшего установления всех обстоятельств.

Полёт на Камчатку отложился на неопределённое время.

Как сообщало ИА Регнум, в столице Турции Анкаре ночью прохожие обнаружили на улице Генчлик в районе Чанкая подозрительную сумку на обочине тротуара. О находке они сообщили в полицию.

Специалисты оперативно контролируемо взорвали подозрительную сумку. В ней оказались одежда и куриные яйца.