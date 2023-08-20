Купянск, Украина, 20 августа, 2023, 06:03 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали о работе штурмовых отрядов группировки войск «Запад», которые захватили опорный пункт, четыре блиндажа и уничтожили свыше 40 киевских военных в ходе наступления на купянском направлении в Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Представитель пресс-центра группировки Ярослав Якимкин сообщил, что в течение дня боевики предприняли пять контратак на позиции ВС РФ с применением бронетехники.

Офицер добавил, что все контратаки успешно отражены, противник лишился взвода и одной боевой машины пехоты.

Как сообщало ИА Регнум, Курск в ночь на 20 августа атаковал украинский беспилотник. Он врезался в здание железнодорожного вокзала, от осколков стёкол лёгкие ранения получили пять человек.

В ночь на 20 августа зафиксирована попытка пролёта беспилотника на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что дрон был сбит силами ПВО.

Российские военные подразделений группировки войск «Восток» отбили несколько украинских атак в направлении населённого пункта Урожайное в ДНР. Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами в районе Старомайорского.