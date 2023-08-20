Вашингтон, 20 августа, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Пентагон ждёт прихода холодов, надеясь на снижение боевой активности на Украине. В этот период США намерены нарастить производство боеприпасов и подпитать украинскую армию. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на источники в минобороны и экспертов.

Министерство обороны России Уничтоженная техника ВСУ

«Чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении позволит США и союзникам «наверстать и поддерживать» производство», — отметило издание.

Вместе с тем, Вашингтон не забывает, что своеобразным вызовом для США является не только поддержание Киева, но и обеспечение собственной безопасности на случай потенциальных конфликтов с Россией или Китаем.

В числе проблем, тормозящих военную помощь Украине, эксперты назвали «бюрократические проволочки со стороны Пентагона», из-за которых оборонные контракты заключаются постепенно. Пока удалось их завершить лишь на 41% из общего объёма средств, выделенных на производство вооружений для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, западные эксперты настойчиво заявляют, что поставляемое украинской армии оружие не доходит до военных. Такого мнения придерживается и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, который заявил, что оружие из США «исчезает».

По его словам, Америка отправляет «технику на миллиарды долларов, и большая её часть исчезает, вполне вероятно, на чёрном рынке.

Поставляемая на Украину западная военная техника хуже старой советской. К такому выводу пришёл бывший американский разведчик Скотт Риттер.