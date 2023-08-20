Москва, 20 августа, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Орбита, на которой находится российская автоматическая станция «Луна-25», не позволяет сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей «Аполлон», которые подтверждали бы высадку астронавтов США. Такой задачи у станции не было. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Иван Шилов ИА Регнум Станция Луна-25

По словам эксперта, у «Луны-25» была задача «сесть куда нужно», а задачи сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» не стояло.

«Можно было бы подобрать орбиту для снимков, но, естественно, она была выбрана не таким образом. А в принципе, это возможно», — сказал Эйсмонт.

Издание отмечает, что сторонники «лунного заговора» считают, что никаких пилотируемых экспедиций на Луну не было.

Экспериментальный полёт «Союз» — «Аполлон», названный «рукопожатием в космосе», был осуществлён 15 июля 1975 года.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25». 16 августа она вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. На изображении запечатлён южный полярный кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны и невидимый с Земли.

18 августа «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

19 августа Роскосмос сообщил, что «Луна-25» зарегистрировала событие удара микрометеорита, который, скорее всего, принадлежит метеорному потоку Персеиды. Кроме того, станция провела несколько включений приборов во время полёта по орбите Луны, получены первые научные результаты.

При переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация.