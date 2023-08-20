Курск, 20 августа, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Курск в ночь на 20 августа атаковал украинский беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар», — написал он в своём Telegram-канале.

В результате атаки от осколков стёкол лёгкие ранения получили пять человек. На месте работают все оперативные службы, заключил Старовойт.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 июля в городе Курчатове Курская область упал и взорвался беспилотник. Пострадавших в результате инцидента не было. Также не был повреждён ни один из критически важных объектов.

В ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта в Москву был уничтожен беспилотник. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что обломки дрона упали в районе Экспоцентра.

Днём 19 августа пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Москвы и Московской области. Потеряв управление, дрон упал в безлюдном районе около населённого пункта Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет.