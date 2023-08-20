Вашингтон, 20 августа, 2023, 04:31 — ИА Регнум. При пополнении военных запасов вооружения, опустевших из-за поддержки Украины, США может столкнуться с рядом проблем, написала 19 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

В краткосрочной перспективе, по словам одного из источников, стоящие перед американским оборонным ведомством задачи не ограничиваются наращиванием производства. Пентагону необходимо длительное время сохранять закупки на более высоком уровне, чтобы иметь адекватные запасы, а также способные удовлетворять запросам производственную и промышленную базы.

«Хорошо и приятно осознавать, что через пять лет мы сможем нарастить продукцию и восполнить запасы. Но сейчас Украина испытывает дефицит, а у нас будут неприятности», — уточнил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд, добавив, что многие страны альянса вынуждены заново обучаться массовому производству боеприпасов.

В газете отметили, что глобальный дефицит химикатов и взрывчатых веществ отразится для Вашингтона на производстве вооружений. По данным Пентагона, пока США имеют достаточные запасы взрывчатых веществ, но с резким бумом выпуска снарядов потребуется их дополнительное производство, как и пропиленов.

Как сообщало ИА Регнум, за время украинского конфликта европейские арсеналы оказались опустошены. Во многих столицах, по данным местных генералов, на складах почти ничего не осталось. Разговоры между главами минобороны западных стран изобилуют «нахмуренными бровями и встревоженными взглядами», пишет газета Financial Times.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что у Запада значительно истощились запасы новой техники, которую они могли поставлять на Украину. Новая стратегия помощи подразумевает ремонт тех огромных запасов западного оружия, которые не сберегли ВСУ. По словам эксперта, многие западные образцы создавались для боёв на более щадящей местности и потому часть техники уничтожена безвозвратно. Но также осталось и довольно много повреждённых танков, БМП, ракетных комплексов, которые ещё можно отремонтировать.

Вашингтон передаёт Киеву старые танки и не обеспечивает средствами для их модернизации, такой подход со стороны США губителен для украинских военных. Лучше бы Украина получала от союзников старую модернизированную советскую технику. Украинцы умеют ею пользоваться, она соответствует их доктрине и тактике, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.