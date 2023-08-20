Москва, 20 августа, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Нападающий «Локомотива» Артёма Дзюба в резкой форме, используя нецензурную брань, отозвался на слова комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского на матче 5-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

Стоп-кадр трансляции Артём Дзюба

Форвард на поле из-за травмы не был, игру смотрел по телевизору.

Встреча закончилась со счётом 1:1. «Локомотив» сумел на 7-й добавленной минуте благодаря голу Антона Миранчука сравнять счёт. Комментатор на это сказал: «Тяжелейший мяч. Мяч, на который «Локомотив» даже не наиграл — мяч, который «Локомотив» вымучил!».

Артём Дзюба в это время записывал видео игры для соцсетей и тут же вставил свой ответ: «Иди ты знаешь куда? Вымучил…» — добавив нецензурное слово.

Как сообщало ИА Регнум, Дзюба был наказан за инцидент с журналистом, его дисквалифицировали на два матча условно. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Помимо этого, футболиста оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Словесная перепалка межу журналистом и спортсменом произошла 12 августа в Москве. После матча четвёртого тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» к Дзюбе подошёл журналист «РБ Спорт» и спросил, не обидно ли игроку было слышать заявления тренера Игоря Шалимова о том, что футболист в нынешнем сезоне сможет забить не более двух голов.

Дзюба в ответ заявил, что тот, задавая подобные вопросы, «доиграется», и пригрозил «засунуть ему телефон в одно место». Также футболист отметил, что предупреждает «в последний раз».