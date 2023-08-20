Волгоград, 20 августа, 2023, 03:00 — ИА Регнум. На 58-м году 18 августа ушёл из жизни актёр Сергей Викторов — один из ведущих артистов Нового экспериментального театра (НЭТ) в Волгограде.

Andreas Praefcke Сцена театра

О смерти Сергея Викторова сообщили коллеги в аккаунтах театра в соцсетях.

Артист работал в НЭТ 28 лет.

Причина смерти не уточняется.

Коллеги по цеху в некрологе написали, что Викторов был «человеком с широкой душой и добрым сердцем». В НЭТе играл десятки разноплановых масштабных ролей, в которых «проявился его исключительный талант и высочайший профессионализм».

«Уход артиста — большая потеря для всего коллектива», — признали в театре.