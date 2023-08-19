Вильнюс, 20 августа, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Минобороны Литвы выделило деньги на подготовку к «национальной обороне» в детских лагерях. Об этом сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.

Иван Юдинцев REGNUM Литва: страх

Военное ведомство намерено финансировать 11 молодёжных лагерей. На «национальную оборону» предусмотрено более 63 тыс. евро.

По словам специалистов, детей учат распознавать дезинформацию, знакомят с литовской армией, что они на себе ощутили «вкус военной жизни».

Как сообщало ИА Регнум, украинских молодых людей, в том числе несовершеннолетних, привозят на линию фронта под Артёмовск.

На территории ЛНР, освобождённой от украинских войск, обнаружили базу, где инструкторы ВСУ и иностранцы обучали детей совершать диверсии в рамках «военно-патриотической игры». Через подобные лагеря проходят молодые националисты.

Украинского ребёнка с автоматом заметили под городом Артёмовском. На вопрос, идёт ли он на войну, он ответил: «Уже на войне».