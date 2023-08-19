В Литве детей готовят в лагерях к «национальной обороне»
В Литве детей готовят в лагерях к национальной обороне
Вильнюс, 20 августа, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Минобороны Литвы выделило деньги на подготовку к «национальной обороне» в детских лагерях. Об этом сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.
Военное ведомство намерено финансировать 11 молодёжных лагерей. На «национальную оборону» предусмотрено более 63 тыс. евро.
По словам специалистов, детей учат распознавать дезинформацию, знакомят с литовской армией, что они на себе ощутили «вкус военной жизни».
Как сообщало ИА Регнум, украинских молодых людей, в том числе несовершеннолетних, привозят на линию фронта под Артёмовск.
На территории ЛНР, освобождённой от украинских войск, обнаружили базу, где инструкторы ВСУ и иностранцы обучали детей совершать диверсии в рамках «военно-патриотической игры». Через подобные лагеря проходят молодые националисты.
Украинского ребёнка с автоматом заметили под городом Артёмовском. На вопрос, идёт ли он на войну, он ответил: «Уже на войне».