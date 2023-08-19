Вашингтон, 20 августа, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Западные эксперты настойчиво заявляют, что поставляемое украинской армии оружие не доходит до военных. Такого мнения придерживается и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, который заявил, что оружие из США «исчезает». Об этом офицер написал на своей странице в соцсетях.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор

Полковник обратился к согражданам с призывом обратить внимание на ситуацию с поставками вооружения и денег Киеву.

По его словам, Америка отправляет «технику на миллиарды долларов, и большая её часть исчезает, вполне вероятно, на чёрном рынке.

«Деньги так и не попадают туда, куда им положено поступать!» — возмутился Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, передаваемое ВСУ вооружение попадает на чёрный рынок, потом в руки террористов, и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Об этом 28 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

Поставки оружия Украине только затягивают конфликт и сказываются на стабильности как в Европе, так и в мире в целом, сказал Шойгу.

По словам американского журналиста Сеймура Херша, ВСУ получает оружие от стран Запада и нередко сбывает его на чёрном рынке. На Западе «возникли огромные опасения», касающиеся перепродажи украинской армией оружия, отметил журналист и добавил, что тем не менее Запад предпочитает замалчивать эту проблему. Так, примерно полгода назад телеканал CBS выпустил на эту тему материал, но затем его пришлось отозвать.