Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности воевать в случае угрозы
Лидер мятежников Тчиани: в Нигере не хотят войны, но готовы защищаться
Ниамей, 20 августа, 2023, 01:14 — ИА Регнум. В Нигере не желают войны, но при необходимости страна готова защищаться, приводит заявление главы правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» генерала Абдурахмана Тчиани телеканал Al Jazeera.
«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, но мы будем противостоять любой войне, которая будет вестись против нас», — сказал лидер мятежников.
Тчиани добавил, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов, а страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают это.
Введённые против Нигера санкции направлены на подчинение мятежников, но не на поиск решения в сложившейся ситуации. Народ требует сплочения армии вокруг Совета мятежников, отметил генерал.
Глава мятежников призвал нигерцев к диалогу для определения будущего конституционного строя страны. Правительство знает о запуске соответствующей инициативы, военные готовы учитывать мнение граждан Нигера. Мятежники не стремятся захватить власть и принять не отвечающее интересам народа решение, заключил генерал Тчиани.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Делегации из Нигерии он пояснил, что госпереворот задумывался из лучших побуждений для предотвращения неминуемой угрозы для двух стран.
18 августа в Нигер прибыла делегация под руководством спецпредставителя ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао, которая встретилась с пришедшими к власти в Нигере военными. Радиостанция RFI сообщила, что миссию принял назначенный мятежниками премьер-министр в своём офисе в сопровождении министра обороны и министра внутренних дел Нигера. Среди членов миссии ООН нет представителей ЭКОВАС или Африканского союза.
Военный переворот в Нигере произошёл в конце июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума в резиденции и объявила о его свержении.