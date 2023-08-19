Ниамей, 20 августа, 2023, 01:14 — ИА Регнум. В Нигере не желают войны, но при необходимости страна готова защищаться, приводит заявление главы правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» генерала Абдурахмана Тчиани телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, но мы будем противостоять любой войне, которая будет вестись против нас», — сказал лидер мятежников.

Тчиани добавил, что Нигер стал ключом к сдерживанию региона от дестабилизации на фоне повышенной активности террористов, а страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают это.

Введённые против Нигера санкции направлены на подчинение мятежников, но не на поиск решения в сложившейся ситуации. Народ требует сплочения армии вокруг Совета мятежников, отметил генерал.

Глава мятежников призвал нигерцев к диалогу для определения будущего конституционного строя страны. Правительство знает о запуске соответствующей инициативы, военные готовы учитывать мнение граждан Нигера. Мятежники не стремятся захватить власть и принять не отвечающее интересам народа решение, заключил генерал Тчиани.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Делегации из Нигерии он пояснил, что госпереворот задумывался из лучших побуждений для предотвращения неминуемой угрозы для двух стран.

18 августа в Нигер прибыла делегация под руководством спецпредставителя ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао, которая встретилась с пришедшими к власти в Нигере военными. Радиостанция RFI сообщила, что миссию принял назначенный мятежниками премьер-министр в своём офисе в сопровождении министра обороны и министра внутренних дел Нигера. Среди членов миссии ООН нет представителей ЭКОВАС или Африканского союза.

Военный переворот в Нигере произошёл в конце июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума в резиденции и объявила о его свержении.