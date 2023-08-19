Москва, 20 августа, 2023, 01:08 — ИА Регнум. В годовщину трагической гибели политолога Дарьи Дугиной от теракта украинских спецслужб политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин сказал, что достойно ответить за её смерть можно только поставив ей памятник в Киеве.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

«Даша Дугина. Прошёл год… Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Дарью Дугину, дочь известного российского философа и политолога Александра Дугина, убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция».

В убийстве обвинили гражданку Украины Наталью Вовк, которая сумела покинуть Россию. По данным следствия, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами. Басманный суд Москвы 25 апреля объявил Цыганенко в международный розыск и заочно арестовал.

В апреле 2023 года сообщили об аресте бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в незаконном распространении информации, связанной с убийством Дугиной. По версии следствия, подозреваемый помогал злоумышленникам за денежное вознаграждение получать личные данные граждан.

На Западе признали причастность киевских властей к убийству Дугиной — официальные представители США и Евросоюза дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что считают ответственными за преступление оперативников украинского правительства.

3 июня прошла презентация книги-дневника Дарьи Дугиной «Топи и выси моего сердца». Дневниковые записи Дугиной собрали её близкие и коллеги.