Киев, 20 августа, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Поставки Украине истребителей Gripen шведского производства должны согласовываться с другими странами, включая США, которые поставляли компоненты для производства данных самолётов, сообщил в эфире телемарафона заместитель руководителя офиса украинского лидера Андрей Сибига.

Ernst Vikne JAS 39E/F Gripen

«Даже в таких самолётах, как Gripen, есть определённые составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе. Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолётами», — сказал он.

Замглавы офиса Зеленского добавил, что согласование возможной поставки на Украину истребителей ведётся на уровне глав государств.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Стокгольме рассказал о начале тренировок пилотов ВСУ на шведских истребителях JAS Gripen. По словам Зеленского, он намерен обсудить вопрос о передаче Украине шведских истребителей со спикером парламента страны Андреасом Норленом и с лидерами политических партий Швеции, чтобы заручиться их поддержкой.

В июле министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписали соглашение о военном сотрудничестве. Швеция пообещала помочь в подготовке украинских пилотов, осваивающих американские истребители F-16. У королевства нет на вооружении этих машин, но оно предоставит воздушное пространство для учебных полётов. Также Украина получила доступ к шведской военной технике, что позволит Киеву осуществлять её закупки.