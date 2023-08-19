Вашингтон, 20 августа, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Предстоящая передача Киеву американских истребителей F-16 не станет для ВСУ «серебряной пулей». Ситуация в одночасье не переломится, для отдачи от дорогостоящих машин потребуются месяца или даже годы тренировок, сообщил американский телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Здесь, в США, мы хотим результатов вчера, но это попросту так не работает, когда вы противостоите такой военной силе, как россияне», — передаёт канал слова старшего директора Центра военной и политической силы при Фонде защиты демократий в Вашингтоне Брэдли Боумана.

Телеканал отметил неудачи украинского контрнаступления, которое началось в начале июня и напоролось на российскую стену. Несмотря на поставленную западную технику, солдаты ВСУ не продемонстрировали существенного прорыва, в связи с этим возникает вопрос: что же ещё им нужно, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, Нидерланды и Дания могут передать Украине около 40 истребителей F-16. Их в составе ВВС двух стран на бумаге наберётся больше, но часть уже безвозвратно списана. Чтобы поднять самолёты в воздух, потребуется ремонт у производителя — на предприятии General Dynamics в США.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук признал, что самолёты ВСУ сразу же при старте с аэродрома попадают в зону поражения. Обстрелы по ним ведутся как с земли, так и с воздуха. По его словам, каждый раз по выполняющим задания украинским пилотам работают от пяти до девяти самолётов разных типов.

Украина может получить первые американские истребители F-16 в 2024 году, но их освоение на достаточно высоком уровне займёт не менее пяти лет из-за неопытности пилотов ВСУ, считает командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер.