Киев, 20 августа, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Украинский экономист и политолог, бывший советник двух президентов — Кравчука и Кучмы — Олег Соскин считает, что украинцы должны что-то предпринять в отношении Владимира Зеленского после провала ВСУ. Об этом он сказал в своём блоге на YouTube.

President.gov.ua Владимир Зеленский на инаугурации. 20 мая 2019 года. Киев.

«Нужно что-то делать с Зеленским, ещё раз призываю. Собирайтесь, кто-то должен проявить инициативу. Нужно выдвигать ему уже какие-то условия», — обратился Олег Соскин.

Политолог уверен, что Зеленский просто опасен для государства, так как оказался не способен управлять страной во время конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Соскин назвал Зеленского из-за отсутствия соответствующей подготовки и неспособности ответить на удары российской армии «жабой из грязи, которая допрыгнула до президентского кресла».

Украинские власти усилили мобилизацию в Харькове, проводя также репрессии против мирного населения. Об этом сообщил 17 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подтвердил, что российские военные медленно, но уверенно двигаются к Купянску, фиксируя контратаки ВСУ и обстрелы территорий Харьковской области. ВСУ подтягивают резервы, достаточно большое число мобилизованных готово сдаваться российским военным. Несмотря на это, резервы из Харькова и из других регионов ВСУ продолжают подтягивать, заключил глава ВГА.