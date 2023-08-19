Ниамей, 19 августа, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Миссия Организации Объединённых Наций встретилась с пришедшими к власти в Нигере военными, сообщила 19 августа радиостанция RFI.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Делегация под руководством спецпредставителя ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао прибыла в Ниамей во второй половине дня 18 августа.

«По нашей информации, миссию принял назначенный мятежниками премьер-министр в своём офисе в сопровождении министра обороны и министра внутренних дел», — уточнили на радиостанции.

Отмечается, что среди членов миссии ООН нет представителей ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) или Африканского союза.

В ходе продолжительной беседы мятежники назвали введённые против Нигера экономические санкции бесчеловечными и нелегальными. Военные заверили членов миссии, что со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом всё хорошо, необходимое питание он получает. Мятежники выступили с обвинениями в адрес международных СМИ, которые распространяют дезинформацию.

Переговоры дипмиссии и военных Нигера продолжатся.

Как сообщало ИА Регнум, боевые самолёты Буркина-Фасо и Мали появились на территории Нигера. Эта мера призвана дать отпор любому виду агрессии против страны. О точной дислокации самолётов неизвестно.

Военный переворот в Нигере произошёл в конце июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума в резиденции и объявила о его свержении.

На внеочередном саммите в Абудже 10 августа Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о подготовке к развёртыванию резервных сил организации, которые могли бы осуществить вооружённое вторжение в Нигер для освобождения свергнутого президента. В свою очередь нигерские военные выразили готовность дать отпор любому иностранному вмешательству.

18 августа на встрече в столице Ганы Аккре начальники генеральных штабов ЭКОВАС договорились о начале военного вторжения в Нигер, не называя при этом конкретной даты. Комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что происходящее в Нигере представляет собой часть серии переворотов в регионе и ЭКОВАС попытается положить этому конец.