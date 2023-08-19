Киев, 19 августа, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Воевавший в киевской армии с 2022 года 35-летний украинский сериальный актёр Алексей Хильский был убит 18 августа. До этого он дважды был ранен. Участвовал в боях за Соледар и Артёмовск. О смерти артиста написала в соцсетях его супруга Надежда Хильская.

Кадр из т/с «Наседка». 2019. Украина Алексей Хильский

Вдова сообщила о гибели актёра, отмечая, что «всё, за что он брался, он делал со страстью».

«Я люблю тебя, мой воин», — написала Хильская.

Российскому зрителю Хильский может быть знаком по эпизодами в сериалах «Нюхач», «На твоей стороне», «Подкидыши». Звёздной роли так и не сыграл, хотя на Украине был популярен.

В его фильмографии: «Плохой хороший коп», «Наседка», «Загадка для Анны»

Много лет играл в театре «Верим» в Днепропетровске.

Известно, что Хильский в этом году снимался в главной роле в сериале о спасателях «Вызов». Как он совмещал службу в ВСУ и съёмки в кино, не уточняется.