Сочи, Краснодарский край, 19 августа, 2023, 22:58 — ИА Регнум. В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Сочи» одержали победу над «Ростовом». Встреча прошла 19 августа на стадионе «Фишт».

Степан Ноздрев/ТАСС Лука Джорджевич

«Сочи» прервал серию из трёх поражений, разгромив соперника со счётом 4:0. Авторами забитых голов стали Мартин Крамарич (16-я и 69-я минуты), Лука Джорджевич (28) и Юрий Медведев (76).

После победы команда Дмитрия Хохлова с шестью очками поднялась на девятую строчку турнирной таблицы. С семью баллами «Ростов» сохранил седьмое место.

Как сообщало ИА Регнум, со счётом 1:0 завершилась 19 августа игра екатеринбургского «Урала» с калининградской «Балтикой». После победы футболисты «Урала» поднялись на первое место в РПЛ. Единственный гол в матче забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49-й минуте.

15 августа в домашнем матче игроки футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» обыграли со счётом 2:0 грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. 20 августа «Пари НН» сыграет в гостях с воронежским «Факелом». Команда «Ахмат» встретится с «Оренбургом» в этот же день.