Варшава, 17 апреля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Это событие уже окрестили настоящей победой защитников природы: Европейский суд в Люксембурге постановил, что Польша нарушила европейское законодательство об охране окружающей среды, разрешив вырубку десятков тысяч деревьев в заповедной Беловежской Пуще. В судебном постановлении, обнародованном во вторник, 17 апреля, говорится, что Польша не выполнила свои обязательства по защите самого крупного массива, оставшегося от европейского реликтового леса, который входит в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

В Беловежском национальном парке

Европейская комиссия подала в суд на Польшу в 2017 году, и вот сейчас вердикт, наконец, был вынесен: судья Марек Сафьян заявил, что вырубка лесов в Беловежской Пуще создает серьезную угрозу для многочисленных редких видов животных, птиц и насекомых, включая редкого европейского бизона.

Беловежская пуща считается одним из последних первобытных лесов в Европе с уникальным биоразнообразием. Заповедный парк простирается от Польши до Беларуси и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает присвоение лесу этого статуса незаконным. Кроме того, около 63 000 гектаров польской территории парка входят в состав сети «Натура 2000» — зоны природного и биоразнообразия, строго охраняемого законодательством ЕС.

Однако, несмотря на это, в 2016 году польское правительство почти втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в заповеднике, мотивируя подобное решение необходимостью борьбы с распространением жука-короеда. Только в 2017 году, по официальным данным, было вырублено порядка 150 000 деревьев. Экологи против подобного решения протестовали, подозревая в этом скрытый экономический интерес.

Согласно польскому плану управления Беловежской Пущей от 2015 года, не короед был назван потенциальной угрозой, а «устранение зараженных им вековых елей и сосен». Таким образом, Европейский суд пришел к выводу, что широкомасштабная вырубка лесов «неизбежно приведет к повреждению или уничтожению мест обитания, размножения и отдыха» строго охраняемых видов насекомых.

Признание Польши виновной в нарушении природоохранного законодательства ЕС означает, что на нее может быть наложен штраф в размере минимум 100 тысяч евро в день. Однако, чтобы не усугублять еще больше конфликт с Брюсселем, польский министр охраны окружающей среды Хенрик Ковальчик уже объявил о готовности страны соблюдать постановление Европейского суда в Люксембурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Еврокомиссия подала в суд ЕС еще один иск против Польши, связанный с проведением в стране новой судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, идет вразрез с базовыми европейскими ценностями.