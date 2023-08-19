Москва, 19 августа, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил о том, что президент организации Фёдор Емельяненко принял решение уйти со своего поста.

Нина Зотина/РИА Новости Фёдор Емельяненко

«Фёдор подал заявление об отставке. Я стал исполняющим обязанности», — сказал Терентьев ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в активе 46-летнего Фёдора Емельяненко 40 побед (31 — досрочно) при семи поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, но через шасть лет ушёл, вновь был избран главой Союза ММА в июне 2022 года.

Емельяненко является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.