Мадрид, 19 августа, 2023, 22:16 — ИА Регнум. На испанском острове Тенерифе бушуют природные пожары. В целях безопасности проводится эвакуация населения, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы страны.

RAMON DE LA ROCHA/EPA/ТАСС Лесные пожары на острове Тенерифе

По предварительным данным спасателей, всего эвакуировано более 26 тыс. человек.

Пожарные службы не могут взять под контроль природные возгорания. Более 1,6 тыс. га уже пострадало в северо-восточной части острова — муниципалитетах Арафо и Канделария. Пожар распространился и на соседние Ла-Виктория и Санта-Урсула.

Как сообщало ИА Регнум, сильные лесные пожары, бушующие на территории Греции, Турции и других средиземноморских стран в конце июля из-за сильного ветра распространились на Испанию. Пламя из-за сильного ветра в Средиземноморье может дойти до Мадрида, из-за чего во многих районах города и близлежащих регионах ввели режим повышенной готовности.

По мнению синоптиков, главными причинами установившихся в южной части Европы аномально высоких температур воздуха являются природный феномен Эль-Ниньо, который нагрел воды в экваториальной части Тихого океана, и тепловой взрыв в Сахаре, после чего антициклон «Харон» накрыл всё Средиземноморье.