Варшава, 19 августа, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Польские власти готовы ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна в случае, если Евросоюз не продлит такой запрет после 15 сентября, сообщила 19 августа польская радиостанция RMF24 со ссылкой на собственные источники.

Monika Skolimowska/dpa/picture-alliance/АСС

В материале отмечается, что в случае введения такого одностороннего запрета Польшей страны Евросоюза рассматривают возможность ввести против неё штрафные санкции. Однако, отмечает радиостанция, их введение связано с долгой процедурой.

Также Польша может столкнуться с осуждением её позиции со стороны примерно 20 государств — членов Евросоюза, ответные шаги может предпринять Германия, полагают источники RMF24.

Как передавало ИА Регнум ранее, сухопутный транзитный коридор через территорию Польши и других восточноевропейских стран для украинского зерна закрыт ввиду решения властей этих государств, которое, в свою очередь, обусловлено требованиями местных фермеров, опасающихся демпинга со стороны Украины.

Введённый ранее Еврокомиссией запрет на транзит украинского зерна действует до 15 сентября, но Варшава продолжит блокировать поставки и после того срока, заявлял президент Польши Анджей Дуда.

После того как Россия в июле 2023 года заявила о приостановке действия зерновой сделки, крупнейшие сельхозпредприятия Украины начали сокращать посевы, отмечали западные СМИ. Пропускная способность водного коридора через Дунай, который по-прежнему можно использовать для экспорта продукции, недостаточна, напоминали опрошенные ими эксперты. Власти Украины оценили потери 2023 года от приостановки действия зерновой сделки в 2 млрд долларов.