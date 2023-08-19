Вашингтон, 19 августа, 2023, 21:33 — ИА Регнум. ВСУ в условиях нехватки ресурсов не могут удержать оборону на харьковском направлении и они могут лишиться контроля над Купянском, заявил 19 августа бывший разведчик вооружённых сил США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украине уже не хватает военных, приходится перебрасывать батальоны из одной точки на другую. Российская армия уже прорвала (оборону ВСУ. — Прим. ред.) и находится на пути к Купянску», — сказал Риттер в эфире U. S. Tour of Duty.

ВС России дают ВСУ отпор по всей линии фронта, а на некоторых участках перешли в активное наступление, добавил эксперт.

Ранее американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times отметил, что российские войска быстро продвигаются на харьковском направлении и в скором времени могут освободить Купянск. Это ключевой железнодорожный узел, необходимый Киеву для доставки боеприпасов и грузов для ВСУ на северо-востоке Украины, напомнил журналист. ВСУ бросают в бой огромные ресурсы, но не могут остановить ВС РФ, добавил Брайен.

Риттер, в свою очередь, ранее отмечал, что вслед за Купянском Украина в обозримом будущем лишится и Харькова. Огромные потери живой силы ВСУ едва ли получится восполнить, убеждён эксперт.

Российские войска ежедневно продвигаются на купянском и краснолиманском направлениях, выбивая противника из опорных пунктов, заявил журналистам 17 августа врио главы ДНР Денис Пушилин. Число занятых опорных пунктов варьируется от трёх до 10–12 в день, отметил он.

Потери ВСУ за минувшие сутки на купянском направлении составили более 130 военных, заявил 19 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВСУ также потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, отметил он.