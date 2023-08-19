Лондон, 19 августа, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Великобритания вывезла своё посольство из Нигера и временно действует в этой стране в удалённом режиме, сообщил 19 августа МИД королевства.

Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

«Ограниченная консульская помощь будет продолжать оказываться в обычном порядке заместителем высокого комиссара Великобритании в Лагосе», — отмечается в сообщении, которое приводит ТАСС.

Также в МИД предупредили, что все передвижения по стране люди могут осуществлять лишь под личную ответственность. Британским гражданам, подчеркнуло ведомство, вообще не рекомендуется посещать Нигер.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля в Нигере произошёл мятеж, организованный группой военных. Его участники захватили власть в стране и свергли действующего президента Мохамеда Базума.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) провело первое заседание по ситуации в Нигере. Организация дала мятежникам неделю, чтобы восстановить в стране конституционный порядок, в противном случае ЭКОВАС пообещало принять меры, которые посчитает необходимыми. В свою очередь мятежники, захватившие власть в Нигере, пригрозили, что убьют свергнутого президента, если соседние государства вторгнутся в страну.

18 августа комиссар ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил о достигнутой договорённости начальников генштабов организации по дате начала военной операции в Нигере.

Военные готовы исполнить приказ в любой момент, необходимые для интервенции мероприятия согласованы и доработаны, сказал он. Мусах добавил, что происходящее в Нигере представляет собой часть серии переворотов в регионе, ЭКОВАС попытается положить этому конец.

19 августа в Нигер прибыла делегация ЭКОВАС, чтобы попытаться выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране.