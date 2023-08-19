Тюмень, 19 августа, 2023, 20:49 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончался советский и российский актёр Валерий Рябков, сообщили 19 августа в пресс-службе Тюменского Большого драматического театра.

Тюменский Большой драматический театр Актёр Валерий Рябков

«У него была уникальная актерская индивидуальность, глубокая внутренняя культура и требовательность как к себе, так и к коллегам. Это был огромной души человек, заботливый товарищ, честный и порядочный, настоящий пример для молодого поколения актёров», — отметили руководители театра.

Рябков родился в 1949 году. В 1974-м он был принят на работу в Тюменский областной драматический театр на должность помощника режиссёра. После окончания Тюменского училища искусств в 1978 году он также вошёл в актёрский состав театра.

В числе работ Рябкова — роли в «Трёх товарищах», спектаклях «С любимыми не расставайтесь», «Доходное место», «Ревизор», «За двумя зайцами».

Гражданская панихида пройдёт в Тюменском драматическом театре. Похоронят Рябкова на Червишевском кладбище в Тюмени.