Воронеж, 19 августа, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Полицейские задержали украинского беженца, который срывал с детей символику Вооружённых сил России в Воронежской области, на 15 суток, сообщил 19 августа журналист Дмитрий Зименкин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Ну нас услышали, по крайней мере», — отметил он.

Журналист отметил, что, по его мнению, адекватным наказанием для нарушителя стало бы лишение российского гражданства, которое тот уже успел получить.

Ранее сообщалось, что перебравшийся в Воронеж беженец с Украины, находясь на территории пункта временного размещения Обломово, сорвал с детей символику Вооружённых сил России — символ «Z».

По словам других беженцев, мужчина в открытую заявляет, что хочет уехать воевать на стороне ВСУ, и угрожает другим людям физической расправой. Зименкин уточнил, что беженцы уже написали соответствующие заявления в правоохранительные органы.