Электросталь, Московская область, 19 августа, 2023, 20:35 — ИА Регнум. На соревнованиях по стрельбе в подмосковной Электростали пострадали четырёхлетний ребёнок и женщина, сообщил 19 августа Telegram-канал «112».

Владимир Песня/РИА Новости

Как говорится в публикации, 34-летняя женщина получила рваные раны щеки и челюсти, а маленький мальчик госпитализирован с травмой головы. Они получили травмы при отлёте гильз на соревнованиях.

В причинах ЧП разбираются следователи. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа в Индонезии во время соревнований по ловле уток обрушился подвесной мост. ЧП произошло во время празднования Дня независимости. В момент обрушения на мосту находились десятки человек, внизу — сотни.

По данным полиции, в результате происшествия пострадали 32 человека.