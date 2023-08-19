Махачкала, 19 августа, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП на окраине Махачкалы, сообщил 19 августа руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым.

Муса Салгереев/ТАСС

«По поручению генпрокурора начнётся проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы», — сказал Трембицкий, слова которого приводит пресс-служба главы Дагестана.

По словам главы Ростехнадзора, при необходимости для проверки будут привлечены работники центрального аппарата службы. Он отметил, что необходимо «найти грань» между ослаблением административного давления и тем, чтобы убедиться, что предприниматели не совершают серьёзных нарушений, осуществляя свою хозяйственную деятельность.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжавшие мимо автомобили. По данным минздрава и МЧС, погибли 35 человек.

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Арендатором помещения и владельцем склада был Эльдар Насрулаев. Он был задержан и отправлен в изолятор, 17 августа его этапировали из Дагестана в Москву. Басманный суд Москвы принял решение отправить его под стражу до 14 октября. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. Меликов, комментируя трагедию, назвал ей причиной недобросовестность как предпринимателей, так и работников надзорных органов.