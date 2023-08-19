Вашингтон, 19 августа, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Республиканцы в палате представителей Конгресса США могут потребовать введения контроля за средствами, которые американская администрация выделяет Украине. Об этом 19 августа пишет Politico со ссылкой на источники.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Отмечается, что представители Республиканской партии давно скептически настроены в отношении дальнейшего финансирования Киева.

По информации издания, Белый дом и демократы в Конгрессе предполагают, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) будет настаивать на некотором сокращении средств, запрашиваемых президентом Джо Байденом.

Кроме того, республиканцы могут потребовать назначить проверяющего, который будет ограждать направляемые США средства от коррупции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала ужасным позором для США оказание помощи Киеву. Она отметила, американцы остаются обделёнными из-за постоянных денежных вливаний на Украину.

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, проект «Украина» трещит по швам, а вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне спецоперации. Из-за провала контрнаступления ВСУ предоставление военной помощи Украине всё менее популярно среди простых американцев, сказал российский дипломат.