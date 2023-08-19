Челябинск, 19 августа, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Челябинскому пожарному, который остался без кислородного баллона, удалось спасти хозяина горящей квартиры, рискуя собственной жизнью, сообщила 19 августа пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области в своём Telegram-канале.

Александр Рюмин/ТАСС

«Сегодня днём сотрудники МЧС работали на ликвидации пожара в квартире жилого дома по улице Героев Танкограда. В результате пожара выгорели вещи, пострадал хозяин (получил отравление продуктами горения). Он передан медработникам», — рассказали в ведомстве.

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В одном из видео, которые появилось в Сети, заметно, что одному из спасателей, который находился в задымлённой квартире, потребовалась срочная помощь коллег, которые подняли автокран к окну и выбили стекла, чтобы он мог выбраться.

На другом видео на теле спасателя, которого осматривают врачи, можно наблюдать красные следы, напоминающие небольшие кровоподтеки. В МЧС отметили, что спасатель не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в июне приморские пожарные спасли 15 человек, в том числе четверых детей, из загоревшегося жилого дома в посёлке Славянка.

В мае пожарным удалось спасти от огня школу. Сообщалось, что школа и 20 жилых домов загорелись в деревне Юлдус в Курганской области из-за природных пожаров. Здание пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять.