Киев, 19 августа, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Признания главы СБУ Василия Малюка в том, что именно Киев организовал и совершил теракты на Крымском мосту, — свидетельство тотального краха ВСУ на поле боя, заявил 19 августа в беседе с РЕН ТВ политолог Эрл Расмуссен.

РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

Как сообщало ИА Регнум ранее, Малюк заявил, что лично занимался подготовкой теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. По словам главы СБУ, в этом ему помогали двое «доверенных сотрудников», а сотрудники западных спецслужб в подготовке теракта якобы не участвовали.

«Это лишь показывает тотальный крах Украины на поле боя, даже западные издания признают это. Цели, преследуемые так называемым контрнаступлением, не достигнуты и уже не будут [достигнуты]», — сказал Расмуссен.

Киевский режим постоянно организует террористические атаки — удары по Крымскому мосту, атаки беспилотников на гражданские объекты, убийства журналистов и общественных деятелей, напомнил политолог. Никакого осуждения со стороны западных политиков не слышно, констатировал Расмуссен. Цель терактов — отвлечь внимание от поражений на поле боя, уверен политолог.

Он также заявил, что? хотя прямые доказательства причастности Запада к организации терактов Киева против России отсутствуют, вполне достаточно и косвенных подтверждений.

«Не могу сказать наверняка, была ли операция проведена западными силами, но одно я знаю точно: вооружение поставил Запад и тренировал их Запад. Этого достаточно. Уже поэтому западные власти причастны ко всем террористическим атакам, они поддерживают и спонсируют Украину», — отметил Расмуссен.

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В МИД России ранее назвали попытки Киева атаковать Крымский мост, в том числе теракты октября 2022 года и июля 2023 года, варварскими акциями и отметили, что заявления руководителей киевского режима, согласно которым атака была их операцией, подтверждают причастность политического руководства и спецслужб Киева к терроризму.

Теракт на Крымском мосту не имел военного смысла и был нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке теракта, несомненно, были активно заняты спецслужбы западных государств, добавил эксперт.