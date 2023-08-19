Москва, 19 августа, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Участник спецоперации на Украине пожаловался в полицию Москвы на знакомую, которая ухаживала за ним в госпитале после ранения, и обвинил её в краже 1,85 млн рублей, пишет 19 августа MK. RU.

Виталий Невар/РИА Новости

Как сказано в материале, мужчина пошёл служить по контракту и принимал участие в боевых действиях на Украине в марте–апреле 2022 года, был тяжело ранен и попал в госпиталь имени Вишневского. Там по переписке через сайт знакомств познакомился с молодой девушкой, которая стала за ним ухаживать. Она покупала за его деньги продукты и угощения.

В один из визитов в госпиталь новая знакомая раненого бойца предложила ему перевести 850 тыс. рублей на её карту, объяснив, что мужчина часто отсутствует в палате, пока посещает процедуры, и злоумышленники могут обманным путём завладеть его средствами. Кроме того, мужчина попросил приятельницу помочь ему с покупкой нового автомобиля и выделил ей ещё 1 млн рублей.

Со временем женщина начала провоцировать его на конфликты и перестала подвозить продукты. Выяснилось, что денег на счёте уже нет. После этого она перестала выходить на связь.

Чтобы вернуть свои деньги, мужчина отправился в подмосковный Долгопрудный, где проживала его «подруга». Однако она попыталась скрыться на своей машине, когда же получилось её остановить, она выбросила на дорогу документы на автомобиль, а затем совершила наезд на ветерана СВО, повредив правый голеностоп, на котором мужчина как раз перенёс несколько операций. В итоге ему пришлось снова обращаться к врачам.

На днях участник СВО обратился в правоохранительные органы о краже 1,85 млн рублей. По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, в мае у участника СВО украли 1,25 млн рублей, которые он заработал за участие в спецоперации. Мужчина обнаружил пропажу денег после отдыха в московских барах уже в аэропорту перед своим вылетом из столицы.