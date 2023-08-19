Вашингтон, 19 августа, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Без поддержки НАТО украинская армия не сможет продолжать военные действия уже через две недели. Об этом 19 августа заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель», — сказал Джонсон.

Он добавил, что в западных странах постепенно пустеют склады с боеприпасами, а техники и танков украинской армии не хватает уже сейчас.

Также Джонсон отметил, что ВСУ уже понесли слишком большие потери, восполнить которые в полной мере вряд ли удастся, а положение будет только ухудшаться.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Дэниэл Уильямс в статье для издания Asia Times написал, что наступление Киева зашло в тупик из-за неспособности украинской армии пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны. По его словам, главной причиной отсутствия успехов у украинской армии стали созданные российскими военными широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня и с тех пор не смогли добиться существенных успехов. При этом постоянные атаки на российские оборонительные позиции приводят к большим потерям в украинской армии. В Минобороны РФ 4 августа сообщили, что за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли в боях 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.