Санкт-Петербург, 19 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Под окнами многоэтажного дома на улице Архитектора Белова в Петербурге было обнаружено тело 8-летней девочки, передаёт 78.ru со ссылкой на осведомлённый источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предполагается, что она выпала из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже. По данным издания, родители уложили девочку и её сестру спать на кухне. Вскоре после полуночи они услышали, как хлопнула дверь комнаты, а войдя на кухню, увидели открытую дверь.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Детали трагедии устанавливаются.

В свою очередь «Фонтанка» со ссылкой на информированный источник сообщает, что девочка, которая училась в третьем классе гимназии, покончила с собой. По этим данным, в доме была найдена её предсмертная записка.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года в Хабаровске пятилетняя девочка была госпитализирована с множественными травмами после падения из окна седьмого этажа жлого дома. В момент происшествия девочка находилась на кухне вместе с матерью, окно на кухне было открыто. Мать вышла из кухни, чтобы ответить на телефонный звонок, и ребёнок остался на несколько минут без присмотра.