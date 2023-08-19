Нью-Дели, 19 августа, 2023, 19:03 — ИА Регнум. В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 19 августа сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

DIVYAKANT SOLANKI/EPA/ТАСС

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 41 км, эпицентр находился в 33 км к югу от города Тезпур, население которого составляет 58,8 тыс. человек.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа у берегов греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался на расстоянии 26 км в юго-восточном направлении от города Палеохора, в котором проживают 1 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 25 км.

11 августа у берегов северной части Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Оно ощущалось в префектурах Хоккайдо, Аомори, Ивате, Акита. Угроза цунами не объявлялась.