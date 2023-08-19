Уфа, 19 августа, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» пропустит первый матч Кубка Блинова в Омске против «Барыса». Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе команды.

Алексей Филиппов/РИА Новости Родион Амиров

В понедельник, 21 августа, на «Уфа-Арене» пройдёт церемония прощания с бывшим хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. Она начнётся в 8:00 по местному времени (6:00 мск) и продлится до 11:00.

Первоначально матч с «Барысом» был запланирован на 20 августа. Теперь команда отправится в Омск 21 августа, после похорон Амирова, и сыграет все оставшиеся матчи.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа Родион Амиров скончался на 22-м году жизни. Он родился в 2001 году в Салавате (Башкирия). С 2019 года играл в составе «Салавата Юлаева», в 2020-м был выбран на драфте НХЛ канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером.

По словам агента Дэна Мильштейна, обострение болезни Амирова случилось в октябре 2022 года. Это был рак четвёртой степени — опухоль головного мозга. Тогда врачи в Торонто дали хоккеисту шесть месяцев. После этого спортсмен вернулся в Россию, где доктора ещё 10 месяцев боролись за его жизнь, но две недели назад пришли к решению отвезти его в Германию, где был последний шанс на лечение. Амиров умер в Мюнхене.

15 августа хоккеисты и руководство уфимского клуба «Салават Юлаев» почтили память Амирова. Они вышли к мемориалу перед центральным входом «Уфа‑Арены» и возложили цветы.