Джейрахский район, Ингушетия, 19 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Ингушетии пресекли массовый конфликт жителей в Джейрахском районе республики, сообщила 19 августа пресс-служба регионального МВД в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, между двумя группами жителей республики произошёл конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений.

«Незамедлительно отреагировавшие сотрудники отделения МВД России по Джейрахскому району и МВД по Республике Ингушетия пресекли нарушение общественного порядка и доставили зачинщиков и активных участников конфликта в отделение», — говорится в сообщении.

В соцсетях тем временем появилась информация, что конфликт у жителей двух сёл возник из-за спора о принадлежности средневековой крепости и территории вокруг неё. Сообщалось также, что одному из участников конфликта — пожилому мужчине — стало плохо с сердцем и он скончался по дороге в больницу.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа около ста человек подрались из-за музыки в Ногайском районе Дагестана. Как рассказали жители одного из сёл, речь шла о подборке репертуара для свадебной церемонии. В итоге жители двух сёл договорились разобраться с привлечением сторонников.