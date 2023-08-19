Вашингтон, 19 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. После приостановки зерновой сделки экспорт зерна и масел с Украины упал на треть. Об этом 19 августа сообщил Bloomberg со ссылкой на данные агентства УкрАгроКонсалт.

IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС

«Украине удалось экспортировать 3,2 млн тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели», — пишет агентство.

Отмечается, что это меньше, чем 4,4 млн и 4,8 млн тонн в мае и июне, когда черноморская сделка ещё действовала.

Как отмечает агентство, украинская компания Agrotrade Group полностью перенаправила экспорт зерна через порты на реке Дунай, но транспортные расходы при выборе этого пути выше на 50%.

Зерновая сделка о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. В МИД России 4 июля 2023 года заявили, что оснований для продления сделки нет, поскольку она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» государства, а подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор использовались Украиной для проведения террористических атак.

17 июля Россия объявила о приостановке действия зерновой сделки, отметив, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.