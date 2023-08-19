Москва, 19 августа, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Любое контрнаступление Киева задохнётся, а Россия не должна останавливаться, пока нынешнее украинское государство не будет уничтожено дотла. Об этом 19 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Ноябрев/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

«Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла», — написал Медведев.

Он добавил, что если на это потребуются годы или десятилетия, то так тому и быть.

По словам Медведева, у России нет выбора: или будет уничтожен их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию.

«И сгинет в этом случае вместе с нами. Этого не нужно никому», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Медведев в ходе посещения форума «Армия-2023» заявил, что все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными. По его словам, применению Киевом западного вооружения российская армия научилась эффективно противодействовать. При этом он отметил, что западную технику нельзя недооценивать, среди неё попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, проверяется это в полевых условиях, во время боевых действий.