Каир, 19 августа, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Египет намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС на предстоящем саммите объединения, который состоится 22–24 августа в ЮАР, сообщил 19 августа председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби.

Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/РИА Новости

«Египет примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР, во вторник и выступит с просьбой о вступлении в объединение», — сказал аль-Ораби.

Он добавил также, что Египет рассчитывает на поддержку России в этом вопросе.

Ранее Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Как отметил посол в Каире Георгий Борисенко, присоединение к БРИКС откроет Каиру широкие политические и экономические возможности, включая участие в создании альтернативных доллару механизмов расчётов.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил корреспонденту ИА Регнум, что авторитет БРИКС растёт и желание Египта присоединиться к этой международной организации означает, что она состоялась и превращается в реальный перспективный инструмент мировой политики.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Ожидается, что на саммите будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров. 15-й саммит пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Тем временем на Западе пытаются создать скандал о разногласиях в БРИКС. Так, недавно Bloomberg и Reuters сообщили о серьёзных разногласиях внутри группы БРИКС. Сначала Индия, а затем и Бразилия выступили против принятия в БРИКС новых членов, за что ратуют в первую очередь Китай и Россия и к чему склоняется Южная Африка.