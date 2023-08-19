Судак, Крым, 19 августа, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Участники форума новых регионов России «Юг Молодой» на фестивале «Таврида. АРТ» в Судаке представили первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко и главе Росмолодёжи Ксении Разуваевой проект молодёжного центра «Маяк», который будет построен в Запорожской области, сообщили 19 августа ИА Регнум в Росмолодёжи.

Михаил Метцель/ТАСС Сергей Кириенко

Центр построят в Бердянске. Для его работы будет задействована и уже существующая в городе инфраструктура. Предполагается, что в 2024 году в центре будут проведены некоторые мероприятия форума «Юг Молодой», а позднее центр будет работать круглогодично, в том числе в рамках совместных проектов с другими подобными площадками в регионах России.

Кириенко в ходе общения с авторами проекта предложил предусмотреть, что с течением времени в него будут вноситься изменения.

«Подготовить полный проект — так с молодёжными центрами не бывает. Это живой организм. Лучше его строить этапами, в зависимости от требований времени», — сказал первый замглавы администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум ранее, форум молодёжи новых регионов «Юг Молодой» начал работу в Бердянске 17 августа. 500 активистов и профильных специалистов, а также представители организаций, которые реализуют свои проекты в новых регионах, провели ряд образовательных и интерактивных сессий, обсудив вопросы предпринимательства, новых медиа, образования, культуры, туризма.

18 августа форум продолжил работу в Судаке (Крым), на площадке фестиваля «Таврида. АРТ». Этот фестиваль стартовал 17 августа, его участниками стали более 3,5 тысячи молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из всех регионов страны. Для зрителей были подготовлены пять площадок — фестиваль зрелищных искусств, фестиваль кино, фестиваль музыки, ярмарка «Арт. Молодость» и фестиваль достижений российской науки.