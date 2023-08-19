Киев, 19 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Правительство Украины выступило за ускорение проектирования военного мемориального кладбища в Киеве, был принят соответствующий документ. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство ускорит сроки проектирования национального военного мемориального кладбища», — написал он, добавив, что был принят документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для этих нужд.

Как передавало ИА Регнум, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, несмотря на то что Россия остаётся готова к переговорам с Украиной, киевский режим едва ли воспользуется этой возможностью, предпочитая вместо этого губить всё новые и новые тысячи своих граждан в зоне действия специальной военной операции.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинской армии мясокомбинатом, безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

Медведев заявил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. По словам зампреда Совбеза, Соединённые Штаты хотят получить безраздельную власть и для этого не жалеют жизней украинцев.

16 июня президент России Владимир Путин рассказал, что потери украинских войск в 10 раз больше, чем у российской армии.

18 августа заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что безвозвратные потери сил украинский армии с момента начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, их число постоянно растёт.