Москва, 19 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который назвал Россию экономическим карликом, помалкивать.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Люди, которые не могут определить, мужчины они или женщины, лучше бы помалкивали до окончательной самоидентификации», — написала она в своём Telegram-канале 19 августа.

Она добавила, что ЕС похож на банкрота, который разорился и перестал заправляться качественным топливом по средствам.

«Наше топливо при нас, и мы им ещё и торгуем. А есовский бизнес перетёк за океан», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что Боррель оскорбил Россию от зависти и беспомощности, поскольку ядерное оружие есть только у одной страны ЕС, а остальные так и не смогли его произвести, из-за чего исходят злостью.

Как передавало ИА Регнум ранее, Боррель, отвечая на вопрос испанской газеты El Pais о геополитических интересах РФ и КНР, заявил, что «настоящим геополитическим игроком» является только Китай, а Россия — «экономический карлик», «бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с этим отметил, что глава внешнеполитической службы Евросоюза показал себя как политический карлик.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявления Борреля, отметил, что они вызваны бессилием Евросоюза в его попытках навредить России и проблемами главы дипломатии ЕС с логическим мышлением. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Боррель, делая свои оскорбительные заявления, проявил себя как интеллектуальный пигмей.

В июле 2023 года, обсуждая с членами Совбеза меры противодействия западным санкциям, президент России Владимир Путин отметил, что у Запада ничего не получилось «с точки зрения достижения тех целей, которые они ставили на российском направлении», но российское государство должно вести активную работу, чтобы закрепить этот успех. По его словам, высокие темпы роста экономики страны и доходов бюджета сохраняются, ВВП в 2023 году вырастет более чем на 2%, а российские компании после ухода с рынка западных конкурентов активно занимают освободившиеся ниши.

На Западе неоднократно появлялись сообщения о якобы уничтожении российской экономики. Однако теперь там вынуждены признавать провал санкций. Так, The Wall Street Journal отмечала: страны Запада ощутили провал в своём желании поставить российскую экономику на колени, причём этот провал идентичен тупиковой ситуации на поле боя.