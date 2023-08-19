Москва, 19 августа, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Частичная приостановка налоговых соглашений будет в силе до тех пор, пока нарушенные права России не будут восстановлены либо эти соглашения не будут денонсированы. Об этом 19 августа сообщили в Министерстве финансов РФ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минфин опубликовал такую реакцию в связи с обращением Британии об отмене приостановки статей конвенции от 1994 года «Об избежании двойного налогообложения».

«Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что западные страны с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России. «В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке», — добавили в Минфине.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении ряда положений налоговых договоров с недружественными государствами, включая страны Евросоюза и США. Из документа следует, что такое решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер на фоне недружественных действий некоторых государств.