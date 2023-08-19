Екатеринбург, 19 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, передаёт Е1 со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, задержанный рассказал следователям, что не хотел убивать Нджелассили и что их конфликт произошёл «из-за девушки».

«Подозреваемый ранее не был судим», — отметил также источник издания.

Как сообщалось ранее, 32-летний аспирант приехал в Екатеринбург из Габона. В ночь на 18 августа Нджелассили, по данным СМИ, в компании девушки находился в ресторане на улице Малышева, где и произошёл конфликт. Аспирант скончался от ножевого ранения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2021 года 26-летняя слушательница Орловского юридического института МВД в общежитии вуза трижды ударила ножом молодого человека, приехавшего в Орёл из Афганистана и также бывшего слушателем этого вуза. От полученных ран пострадавший скончался на месте. Женщина пыталась скрыться и была задержана при попытке покинуть территорию России, а позднее полностью признала вину и раскаялась в содеянном.