Источник сообщил о задержании подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ
Е1: в Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве африканского аспиранта УрФУ
Екатеринбург, 19 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, передаёт Е1 со ссылкой на информированный источник.
По этим данным, задержанный рассказал следователям, что не хотел убивать Нджелассили и что их конфликт произошёл «из-за девушки».
«Подозреваемый ранее не был судим», — отметил также источник издания.
Как сообщалось ранее, 32-летний аспирант приехал в Екатеринбург из Габона. В ночь на 18 августа Нджелассили, по данным СМИ, в компании девушки находился в ресторане на улице Малышева, где и произошёл конфликт. Аспирант скончался от ножевого ранения.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2021 года 26-летняя слушательница Орловского юридического института МВД в общежитии вуза трижды ударила ножом молодого человека, приехавшего в Орёл из Афганистана и также бывшего слушателем этого вуза. От полученных ран пострадавший скончался на месте. Женщина пыталась скрыться и была задержана при попытке покинуть территорию России, а позднее полностью признала вину и раскаялась в содеянном.