Китайский консул допустил отмену виз в КНР для граждан России
Консул КНР Чэнь Божуй допустил отмену виз в КНР для граждан России
Пекин, 19 августа, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Для российских туристов могут в перспективе отменить визы в КНР. Об этом заявил консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов, отвечая на вопрос о возможности отмены виз для граждан России в будущем.
«Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», — приводит ТАСС его слова.
По его словам, чтобы это реализовать, нужно решить некоторые вопросы, касающиеся безопасности и мигрантов, особенно на Дальнем Востоке.
Как передавало ИА Регнум, некоторые категории граждан России, включая туристов, освободили от биометрии для получения визы в Китай. Эти послабления будут действовать до конца текущего года.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем запустили с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге открыли визовые центры КНР.
Первая после пандемии коронавируса группа китайских туристов прибыла 10 августа в Россию в безвизовом режиме. Российская сторона ожидает новые группы туристов из Китая, которые отправятся на отдых в разные регионы страны.
В феврале источники в российских министерствах иностранных дел и экономического развития сообщили, что соглашение между Россией и КНР, предусматривающее безвизовое пересечение границы туристическими группами, возобновило своё действие.