Пекин, 19 августа, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Для российских туристов могут в перспективе отменить визы в КНР. Об этом заявил консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов, отвечая на вопрос о возможности отмены виз для граждан России в будущем.

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«Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, чтобы это реализовать, нужно решить некоторые вопросы, касающиеся безопасности и мигрантов, особенно на Дальнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, некоторые категории граждан России, включая туристов, освободили от биометрии для получения визы в Китай. Эти послабления будут действовать до конца текущего года.

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем запустили с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге открыли визовые центры КНР.

Первая после пандемии коронавируса группа китайских туристов прибыла 10 августа в Россию в безвизовом режиме. Российская сторона ожидает новые группы туристов из Китая, которые отправятся на отдых в разные регионы страны.

В феврале источники в российских министерствах иностранных дел и экономического развития сообщили, что соглашение между Россией и КНР, предусматривающее безвизовое пересечение границы туристическими группами, возобновило своё действие.