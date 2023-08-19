Гонконг, Китай, 19 августа, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Гонконге на 13-м году жизни скончался мемный пёс породы сиба-ину по кличке Болци, который стал популярен во время пандемии коронавируса под выдуманной кличкой Чимс.

Соцсети Пес Чимс

«Болл уснул в пятницу утром во время операции по торакоцентезу… Не грустите, пожалуйста, помните о той радости, которую принёс миру Болци», — говорится в сообщении, размещённом в официальном аккаунте собаки в одной из соцсетей.

Тем также отметили, что сиба-ину с круглой улыбающейся мордой помог многим людям во время пандемии и принёс много радости подписчикам.

«Но теперь его миссия завершена», — говорится в посте.

Мемы с Чимсом

Тем временем в Крыму скончался «ялтинский Хатико» — пёс Мухтар, который ждал своего хозяина на городской набережной в течение 12 лет. Хозяин собаки был спасателем, работал в море. Он погиб в 2011 году. Мухтар ежедневно приходил на набережную и смотрел то в море, то на проходящих мимо людей.

В 2020 году ИА Регнум сообщало, что, по данным опроса проекта «Кино Mail.ru», картина Лассе Халльстрёма «Хатико: Самый верный друг» — самый любимый фильм российских зрителей о собаках.