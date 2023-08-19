Воронеж, 19 августа, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Украинский беженец в Воронежской области сорвал с детей символику Вооружённых сил России. Об этом сообщил российский журналист Дмитрий Зименкин в своём Telegram-канале.

Александр Погожев ИА Регнум

«Украинский беженец срывает с детей символику «Z», Вооружённых сил России, находясь на территории Воронежской области (ПВР Обломово), гостеприимно приютившей его в пункте временного размещения», — говорится в сообщении.

Корреспондент отметил, что, по словам других беженцев, мужчина в открытую заявляет, что хочет уехать воевать на стороне ВСУ, угрожая другим людям физической расправой.

Зименкин уточнил, что беженцы уже написали соответствующие заявления в правоохранительные органы.

«Мне пишут, что у людей уже сдают нервы. Как бы не устроили самосуд. В заявлении указана ещё одна персона, которая вызывает у людей беспокойство», — написал журналист, добавив, что оба фигуранта прибыли из города Рубежного ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, суд в Крыму арестовал 32-летнего мужчину, который угрожал сжечь сотрудника автозаправочной станции из-за буквы Z на его кепке. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и сотрудники регионального управления ФСБ изучили ранее появившиеся в интернете видеозаписи, установили личность гражданина и задержали его. На видеозаписи, о которой идёт речь, запечатлена перепалка гражданина с сотрудником автозаправочной станции, в ходе которой задержанный говорит, что если ещё раз увидит собеседника в кепке с буквой Z, то сожжёт его.