Спасск-Дальний, Приморский край, 19 августа, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В городе Спасске-Дальнем Приморского края двое пенсионеров провели девять дней на чердаке своего дома, спасаясь от паводка. Об этом 19 августа сообщили в региональной прокуратуре.

Кадр из видео

Отмечается, что к работникам прокуратуры обратились жители улицы Красноармейской. Они рассказали, что в одном из домов пожилая пара в период подъёма воды поднялась на чердак, а теперь не может спуститься обратно.

В ведомстве отметили, что на чердаке частного дома находились мужчина и женщина 1937 и 1938 года рождения. Они там сидели с 11 августа.

Совместными усилиями сотрудников прокуратуры, МЧС и полиции удалось оказать пожилым людям помощь. Женщину передали медикам для прохождения обследования.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа синоптики объявили штормовое предупреждение из-за приближающегося к Приморскому краю тайфуна LAN. Из затопленных домов было эвакуировано более 5 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что органы власти должны не расслабляться и внимательно следить за ситуацией с тайфуном, который подходит к Дальнему Востоку.